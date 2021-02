Gravina | “Lavoriamo per una parziale riapertura degli stadi”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Gabriele, presidente della FIGC, ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere della Sera. Tanti i temi trattati che gettano luce sul calcio italiano, ecco le sue dichiarazioni in merito ai quesiti proposti: Presidentequale è stata la molla che l’ha spinta a ricandidarsi? “Il lavoro fatto sino adesso, che non è finito. Sono un perfezionista e voglio chiudere il cerchio. Però, credetemi, è stata una decisione sofferta“. Si spieghi meglio… “Intendo il ruolo in maniera totalizzante e per fare il presidente della Federazione devo rinunciare a molti lati della mia vita privata, affettiva e lavorativa. È stato così sino adesso e lo sarebbe anche se fossi rieletto. La mia dedizione alla causa è totale“. Per quanto tempo il calcio dovrà sopravvivere senza tifosi? “C’è stato mercoledì un incontro con il Cts per parlare ...

teladoiotokyo : Gravina: Riforma dei campionati? Serve un intervento strutturale. Lavoriamo per una parziale riapertura degli stadi… - romanewseu : Gravina sicuro: “L’Europeo sarà itinerante. Lavoriamo per il ritorno dei tifosi” #ASRoma #RomanewsEu… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Lavoriamo

Metropolitan Magazine

... economico, ambientale, paesaggistico, identitario, per il quale noi tuttiduramente per ... È accaduto poi che per le riprese dell'ultimo 007, 'No time to die', ae Matera, lo spirito ...Una provocazione, per stigmatizzare la scelta di individuare Altamura, Laterza e, tra i ... Noi gestori di aree protette e membri di Federparchisodo ogni giorno per tutelare i ...La svolta negli stadi è attesa per la prossima primavera grazie ai vaccini, ne entreranno ancora mille in Serie A I tifosi possono sorridere: fra 10-15 giorni si passerà dal confronto da remoto a quel ..."Il CTS apre: prima i 1000 in serie A", scrive oggi Gazzetta dello Sport in merito al ritorno dei tifosi negli stadi. "Federcalcio al lavoro, incontro con il comitato ...