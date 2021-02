Grave lutto per Stefano De Martino: dolorosissima perdita (Di venerdì 5 febbraio 2021) per il conduttore. Grave lutto per Stefano De Martino, è venuta a mancare nonna Elisa. Secondo le prime indiscrezioni, la 85 enne sarebbe morta dopo un incidente avvenuto in casa. Una perdita dolorosissima per il conduttore di Stasera tutto è possibile, che era molto legato alla nonna. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 5 febbraio 2021) per il conduttore.perDe, è venuta a mancare nonna Elisa. Secondo le prime indiscrezioni, la 85 enne sarebbe morta dopo un incidente avvenuto in casa. Unaper il conduttore di Stasera tutto è possibile, che era molto legato alla nonna. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

GrandeFratello : Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa pe… - pomeriggio5 : Grave lutto per Dayane Mello, suo fratello è rimasto vittima di un incidente ?? #Pomeriggio5 #GFVIP - Alberto20216 : @V_4_l_3 @Ros_Mello_ Questa pagliacciata è totalmente fuori luogo a prescindere ed è ancor più grave e irrispettoso… - PierpaoloGroup : RT @SonyLu14: PP ke dice ke 'Sembra ke la vita sia qsta(in Casa) e 'Nn riesco a rendermi conto' è grave proprio x me ?? Anke altri sono lì d… - SonyLu14 : PP ke dice ke 'Sembra ke la vita sia qsta(in Casa) e 'Nn riesco a rendermi conto' è grave proprio x me ?? Anke altri… -