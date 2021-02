Grande Fratello Vip, Dayane Mello: l’emozionante incontro (Di venerdì 5 febbraio 2021) Grande Fratello Vip, Dayan e l’abbraccio di Simona Perini Nella casa del GF VIP per Dayane Mello arriva una persona davvero molto speciale, c’è infatti Simona Perini l’ex suocera mamma di Stefano Sala “Siamo partiti male, ma dopo sei andata benissimo.” “Grazie per essere venuta” le ha detto Dayane visibilmente colpita “Stupida avevi dubbi?” le risponde lei con un sorriso dolce. “Grazie per tutto quello che fai per noi” #GFVIP pic.twitter.com/p83o7p7oJO — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 5, 2021 “Grazie per tutto quello che stai facendo per noi” ha detto Dayane, ricevendo una confessione “La Bubi per la prima volta ha parlato con suo nonno. Ascolta, lo sai che ho vissuto anche io la ... Leggi su chenews (Di venerdì 5 febbraio 2021)Vip, Dayan e l’abbraccio di Simona Perini Nella casa del GF VIP perarriva una persona davvero molto speciale, c’è infatti Simona Perini l’ex suocera mamma di Stefano Sala “Siamo partiti male, ma dopo sei andata benissimo.” “Grazie per essere venuta” le ha dettovisibilmente colpita “Stupida avevi dubbi?” le risponde lei con un sorriso dolce. “Grazie per tutto quello che fai per noi” #GFVIP pic.twitter.com/p83o7p7oJO —(@) February 5, 2021 “Grazie per tutto quello che stai facendo per noi” ha detto, ricevendo una confessione “La Bubi per la prima volta ha parlato con suo nonno. Ascolta, lo sai che ho vissuto anche io la ...

