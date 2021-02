Governo | Rosato | “Draghi grande chef | clienti hanno prenotato tavoli”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Sulla crisi dell’esecutivo “era evidente che c’era bisogno di dare uno scossone a quel, non ci si è riusciti perché la parola chiave da parte degli ex alleati era continuità. La svolta è arrivata nella maniera migliore possibile. Seè uned è in cucina, igiàtutti i, basti vedere la reazione di mercati, che dimostra che con lui c’è maggiore fiducia nel nostro Paese”. Così Ettore, coordinatore nazionale di Italia Viva, su Radio Cusano Campus. “– sottolinea – ascolterà tutti i partner di questoe io mi auguro che abbia una maggioranza larghissima. Bisognerà avere chiaro qual è il campo, noi ce l’abbiamo chiaro. Non si può ...

... ma in pista c'è anche Ettore, mentre per i grillini un nome è quello di Stefano Patuanelli, ... Nel caso di un coinvolgimento diretto di Salvini nel, il nome spendibile è quello di ...... - si legge sulla Stampa - non sono escluse conferme rispetto aluscente, ma ridotte al ... Quanto agli altri politici da arruolare, uno sarà di marca renziana, con Ettoree Teresa ...Pressing dei partiti per una squadra mista, sullo stile Ciampi. Berlusconi: "Scelta Draghi va nella direzione indicata da FI". Di Maio apre: "Mostriamoci maturi". E la sindaca Raggi dice "sì", mentre ...“Era evidente che c’era bisogno di dare uno scossone a quel governo, non ci si è riusciti perché la parola chiave da parte degli ex alleati era continuità. La svolta è arrivata nella maniera migliore ...