Governo | rischio incontro con Iv per De Petris | “Per l’amor del cielo…”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Consultazioni di Draghi in corso sul nuovo, e si rischia ‘l’incidente’ fra Leu e Italia Viva. Le due delegazioni infatti rischiano di incontrarsi e la senatrice Loredana Dedi Liberi e Uguali non la prende bene: “Perdel cielo – dice sferzante ai cronisti – non me li fate incontrare, dopo quel che hanno fatto…”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - davidallegranti : ADN0467 7 POL 0 ADN POL NAZ **FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO RO… - matteosalvinimi : È incredibile che con un piano vaccinale fermo, con un milione di posti di lavoro a rischio e con le scuole aperte… - Rog_2 : RT @marcocanestrari: Un governo del presidente sarà ratificato da #Rousseau. Il prossimo Presidente della Repubblica sarà ratificato da Rou… - Lcungi : RT @jacopo_iacoboni: “C’è solo Conte, se cade Conte, rischio reale e concreto del voto” Zingaretti, 8 gennaio 2021 “Il governo Draghi può… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo rischio

Adnkronos

... Guido Guidesi , ha inviato una lettera formale alper consentire a bar e ristoranti di ... Il Pirellone vuole quindi riscrivere le regole delle fasce di, in vigore da novembre e basate ...Ecco, questa volta c'è ilche pensi un po' troppo. Quando, nel 1943, Chaplin conosce Oona O'... Per inchiodarlo (e qui è ilad agire alla luce del sole, non più soltanto attraverso ...Roma, 5 feb – “Sono sempre più convinta della scelta ce ho fatto perché ora si può ripartire dando una risposta reale alle persone che stanno davvero perdendo lavoro. Noi abbiamo messo in discussione ...Martedì partiranno le lettere per gli over 80 per aderire alla campagna vaccinale contro il coronavirus. Nella lettera firmata dal Presidente Stefano Bonaccini saranno contenute le informazioni per pr ...