Governo | Renzi | “Sì incondizionato a Draghi | chi pone veti rifiuta appello Mattarella”

gennaromigliore : A fallire non è stata la politica, ma una certa politica fatta di tanti personalismi e pochi contenuti. Il governo… - ilriformista : Corre voce che questo giornale sia renziano. Non è vero. È un giornale assolutamente indipendente, liberale, garant… - Tg3web : Matteo Renzi rivendica le scelte fatte. E a chi lo ha accusato di aver aperto una crisi incomprensibile replica: 'C… - zenosartori : RT @boni_castellane: Scanzi ha detto che il governo Draghi è il trionfo di Conte e la sconfitta di Renzi. E se Scanzi avesse scoperto la ch… - PonytaEle : RT @ImolaOggi: ??Governo, Barbara Lezzi (M5s): 'Con Berlusconi, Salvini e Renzi sarebbe una sciagura' (Con il Pd, invece, è stata una passeg… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Renzi

Si potrà mai approvare una legge del genere conal, per giunta rafforzato politicamente, che si sta arricchendo a dismisura grazie a conferenze estere strapagate? Pensate che sarà ...Roma, 05 feb 13:37 - L'idea che la presidenza italiana del G20 "sia affidata all'italiano che più di ogni altro ha partecipato a summit di questo tipo è elemento...Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio chi in questi giorni difficili - ha detto poi Renzi ringraziando le ex ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti e il sottosegretario Ivan Scalfarotto- ha avuto l ...(Adnkronos) Leu "mai coi sovranisti", questo il messaggio al premier eletto Draghi. "E' difficile tenere insieme forze che hanno difeso le scelte del governo con chi a settimane a ...