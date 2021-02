Governo: Renzi, 'Iv sosterrà Draghi indipendentemente da formazione' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Iv accoglie l'appello del Presidente della Repubblica e sosterrà il Governo indipendentemente dal nome dei ministri, da quanti tecnici e politici" sarà composto, "siamo al fianco e a disposizione" di Draghi. "Auspichiamo che tutte le forze assumano lo stesso atteggiamento a sostegno" del Governo Draghi, perché "l'appello del Presidente della Repubblica era rivolto a tutti. Chi oggi pone veti nei confronti di altri non solo commette un errore politico, ma sta rifiutando l'appello del Presidente della Repubblica, che ha escluso che il Governo abbia una connotazione politica ma invitato tutte le forze a dare sostegno" all'esecutivo. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al termine delle consultazioni con il premier ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Iv accoglie l'appello del Presidente della Repubblica eildal nome dei ministri, da quanti tecnici e politici" sarà composto, "siamo al fianco e a disposizione" di. "Auspichiamo che tutte le forze assumano lo stesso atteggiamento a sostegno" del, perché "l'appello del Presidente della Repubblica era rivolto a tutti. Chi oggi pone veti nei confronti di altri non solo commette un errore politico, ma sta rifiutando l'appello del Presidente della Repubblica, che ha escluso che ilabbia una connotazione politica ma invitato tutte le forze a dare sostegno" all'esecutivo. Così il leader di Italia Viva, Matteo, al termine delle consultazioni con il premier ...

