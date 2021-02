Governo: Renzi, '209 mld saranno spesi da Draghi, oggi ci sentiamo meglio' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "C'è un presidente che deciderà cosa fare, lo sosterremo nel suo tentativo, ci sono 209 miliardi che saranno spesi da Mario Draghi e non da altri, ciascuno di noi, andando a casa, per questo, si sentirà meglio. Noi oggi ci sentiamo meglio e auguriamo buon lavoro al presidente Draghi". Così Matteo Renzi, al termine della consultazione del premier incaricato con Italia Viva. "Riforme da suggerire? Il premier ha conoscenza dossier approfondita, battaglia storiche, a esempio Iv da recovery su investimenti e non su bonus sono già sul tavolo. Mandremo tutto il nostro materiale", risponde ancora Renzi. Poi rivela i temi indicati nel colloquio: noi "abbiamo evidenziato le questioni del lavoro, con la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "C'è un presidente che deciderà cosa fare, lo sosterremo nel suo tentativo, ci sono 209 miliardi cheda Marioe non da altri, ciascuno di noi, andando a casa, per questo, si sentirà. Noicie auguriamo buon lavoro al presidente". Così Matteo, al termine della consultazione del premier incaricato con Italia Viva. "Riforme da suggerire? Il premier ha conoscenza dossier approfondita, battaglia storiche, a esempio Iv da recovery su investimenti e non su bonus sono già sul tavolo. Mandremo tutto il nostro materiale", risponde ancora. Poi rivela i temi indicati nel colloquio: noi "abbiamo evidenziato le questioni del lavoro, con la ...

