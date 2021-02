**Governo: Morra, ‘si voti su Rousseau, democrazia partecipata in dna M5S’** (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “In occasione della questione Diciotti il MoVimento 5 Stelle fece votare su Rousseau i suoi iscritti per decidere che posizione prendere. In occasione del varo del Conte bis si fece la stessa scelta, con un tempismo surreale. In tante altre occasioni abbiamo dato a tutti gli iscritti aventi diritto di voto la possibilità di essere corresponsabili nella scelta da farsi. Questa è la democrazia partecipata o condivisa”. Lo scrive su Facebook il senatore e presidente della commissione Antimafia Nicola Morra, tornando a chiedere che l’eventuali appoggio a un esecutivo Draghi passi da Rousseau.“Ricordo ancora come sul caso Diciotti, avendo assunto una posizione che si è rivelata poi minoritaria, oltre che contraria da chi era al Governo, ho accettato il risultato ed il mio voto in ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “In occasione della questione Diciotti il MoVimento 5 Stelle fece votare sui suoi iscritti per decidere che posizione prendere. In occasione del varo del Conte bis si fece la stessa scelta, con un tempismo surreale. In tante altre occasioni abbiamo dato a tutti gli iscritti aventi diritto di voto la possibilità di essere corresponsabili nella scelta da farsi. Questa è lao condivisa”. Lo scrive su Facebook il senatore e presidente della commissione Antimafia Nicola, tornando a chiedere che l’eventuali appoggio a un esecutivo Draghi passi da.“Ricordo ancora come sul caso Diciotti, avendo assunto una posizione che si è rivelata poi minoritaria, oltre che contraria da chi era al Governo, ho accettato il risultato ed il mio voto in ...

fattoquotidiano : Governo Draghi, Morra: “Complicato portare avanti nostre idee con FI e Lega. Mio addio? Sono in difficoltà, consult… - fattoquotidiano : Governo, Morra (M5s): “Sostegno a Draghi? Se si vuole fare macelleria sociale in nome del mercato non siamo disponi… - fattoquotidiano : CRISI DI GOVERNO Pochi minuti dopo le dichiarazioni di Crimi, sono arrivate le dichiarazioni dei parlamentari.… - TV7Benevento : **Governo: Morra, 'si voti su Rousseau, democrazia partecipata in dna M5S'**... - zazoomblog : Draghi diretta governo. Renzi: «Sostegno a prescindere». Morra: «Faremo decidere agli iscritti». Salvini: «Noi ci s… -