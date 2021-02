Governo | Misiani | ‘nasce attorno a ispirazione europeista’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Il nuovonascerà con una forte vocazione europeista che è scritta nella storia e nella biografia di Mario Draghi. E questadeve essere il perno intorno al quale deve nascere il nuovo. Il Pd ha assunto l’iniziativa di riunirsi con M5S e Leu, le forze che hanno condiviso ildel paese per 15 mesi in una condizione difficilissima. Disperdere questa esperienza sarebbe un grave errore”. Così questa mattina a Radio Immagina, la web-radio del Pd, il senatore Antonio.“E noi la portiamo in dote al nuovo. In questi mesi abbiamo assunto decisioni importanti: abbiamo fronteggiato la pandemia e collocato il nostro Paese sul fronte europeo, facendo l’Italia il primo paese beneficiario del Next Generation eu. Credo che ...