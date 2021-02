**Governo: Mirabelli, ‘servono visione organica, riforma Pa e soluzione conflitto con Regioni’** (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Turbo a riforme incisive, costituzionali e di dialisi normativa che non complichino e risolvano”. Partendo dalla Pubblica amministrazione “per garantire il ‘buon andamento’, principio garantito dalla nostra Costituzione, attraverso l’unificazione di poteri e responsabilità”; puntando ad una “dialisi normativa della Pa ma anche della Giustizia che renda chiare e semplici le disposizioni legislative e auto applicative senza necessità di costante integrazione di successivi decreti e disposizioni”; intervenendo con una modifica costituzionale attraverso l’inserimento di una “clausola di supremazia, che dirima le controversie e le conflittualità tra Stato e regioni, esprimendo con chiarezza quanto già costituzionalmente previsto”. E’ il quadro di interventi necessari tratteggiato con chiarezza dall’ex presidente della Consulta Cesare Mirabelli ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Turbo a riforme incisive, costituzionali e di dialisi normativa che non complichino e risolvano”. Partendo dalla Pubblica amministrazione “per garantire il ‘buon andamento’, principio garantito dalla nostra Costituzione, attraverso l’unificazione di poteri e responsabilità”; puntando ad una “dialisi normativa della Pa ma anche della Giustizia che renda chiare e semplici le disposizioni legislative e auto applicative senza necessità di costante integrazione di successivi decreti e disposizioni”; intervenendo con una modifica costituzionale attraverso l’inserimento di una “clausola di supremazia, che dirima le controversie e le conflittualità tra Stato e regioni, esprimendo con chiarezza quanto già costituzionalmente previsto”. E’ il quadro di interventi necessari tratteggiato con chiarezza dall’ex presidente della Consulta Cesare...

