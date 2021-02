Governo | M5s | ' non c' è Taverna nella delegazione che incontra Draghi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Ladel Movimento 5 Stelle che domani alle ore 12.15 si recherà alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Mariosarà composta dal Garante, Beppe Grillo e dal Capo politico, Vito Crimi. Per il Senato saranno presenti il capogruppo Ettore Licheri e il vice capogruppo Andrea Cioffi. Non sarà dunque presente, come precedentemente reso noto a causa di una errata comunicazione interna, la vice presidente di Palazzo Madama, Paola. Per la Camera sarà presenti il capogruppo Davide Crippa e il vicecapogruppo Riccardo Ricciardi”. Così in una nota il Movimento 5 Stelle.