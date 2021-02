Governo | Fratoianni | ' se esecutivo politico noi incompatibili con Lega e Fdi'

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - “?Voglio ringraziare i nostri capigruppo Fornaro e De Petris che questa mattina hanno posto a Mario Draghi i temi giusti, a nome di tutta Leu. Sappiamo che il Paese vive un grave momento e sentiamo anche noi forte la necessità di fare tutto il possibile per contribuire ad una soluzione, come ci ha chiesto il Presidente Mattarella Ma per andare nella giusta direzione è necessario difendere quanto di buono è già stato fatto dal precedentee investire il Recovery Plan con intelligenza per il futuro del Paese, facendo in particolare attenzione alla conversione verde della nostra economia". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. “E ancora - prosegue il leader di SI - il rinnovo del blocco dei licenziamenti fino alla fine dell'emergenza sanitaria, la creazione di un ...

È evidente che non possiamo sostenere unche voglia la flat tax o l'austerity Vogliamo unche creda in un'Europa solidale e che difenda i diritti umani, in casa e nel mondo. Emergono ......il Pd e la sinistra per contribuire ad un'agenda delche vada nella direzione giusta. 'Io penso che questo sia il momento in cui serve la politica, bisogna fare politica - conclude...Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “?Voglio ringraziare i nostri capigruppo Fornaro e De Petris che questa mattina hanno posto a Mario Draghi i temi giusti, a nome di tutta Leu. Sappiamo che il Paese vive un ...Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi ha chiuso il secondo giorno di consultazioni per la formazione del nuovo governo. Il fronte del sì all’esecutivo nascente si fa sempre più ampio. Il ...