Governo Draghi, Renzi: “Sostegno a prescindere da nomi ministri” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sostegno al Governo Draghi a prescindere da tutto. È questa la linea di Italia Viva espressa da Matteo Renzi al termine delle consultazioni con il presidente incaricato. “Iv accoglie l’appello del Presidente della Repubblica e sosterrà il Governo indipendentemente dal nome dei ministri, da quanti tecnici e politici” sarà composto, “siamo al fianco e a disposizione” di Draghi. “Auspichiamo – dice Renzi – che tutte le forze assumano lo stesso atteggiamento a Sostegno” del Governo Draghi, perché “l’appello del Presidente della Repubblica era rivolto a tutti. Chi oggi pone veti nei confronti di altri non solo commette un errore politico, ma sta rifiutando l’appello del Presidente della ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 febbraio 2021)alda tutto. È questa la linea di Italia Viva espressa da Matteoal termine delle consultazioni con il presidente incaricato. “Iv accoglie l’appello del Presidente della Repubblica e sosterrà ilindipendentemente dal nome dei, da quanti tecnici e politici” sarà composto, “siamo al fianco e a disposizione” di. “Auspichiamo – dice– che tutte le forze assumano lo stesso atteggiamento a” del, perché “l’appello del Presidente della Repubblica era rivolto a tutti. Chi oggi pone veti nei confronti di altri non solo commette un errore politico, ma sta rifiutando l’appello del Presidente della ...

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - francobus100 : GRILLO: NON PUO’ IMPORRE A DRAGHI UN GOVERNO DA GERMANIA EST . - Antonespola : RT @LiaCeli: Se ho ben capito, vogliono il governo politico ma nessuno ha il coraggio di fare il ministro con #Draghi per paura di fare la… -