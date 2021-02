Governo Draghi, Renzi: “Da IV sostegno incondizionato”. Proseguono consultazioni (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Il solo incarico a Mario Draghi “ha portato una ventata di credibilità e fiducia nel Paese” perché l’ex presidente della Bce “è una polizza assicurativa per i nostri figli e i nostri nipoti, nessuno può negarlo”. Così Matteo Renzi al termine delle consultazioni di Italia Viva con il Presidente incaricato. “Sosterremo il Governo Draghi indipendentemente da quanti ministri tecnici e politici ci saranno”, ha detto il leader IV augurandosi che “tutte le forze politiche esprimano lo stesso sostegno a Draghi: il Presidente della Repubblica ha fatto appello a tutti – ha proseguito -, chi oggi pone veti non fa solo un errore politico ma rifiuta l’appello del Presidente della Repubblica che ha escluso per questo Governo una connotazione politica ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Il solo incarico a Mario“ha portato una ventata di credibilità e fiducia nel Paese” perché l’ex presidente della Bce “è una polizza assicurativa per i nostri figli e i nostri nipoti, nessuno può negarlo”. Così Matteoal termine delledi Italia Viva con il Presidente incaricato. “Sosterremo ilindipendentemente da quanti ministri tecnici e politici ci saranno”, ha detto il leader IV augurandosi che “tutte le forze politiche esprimano lo stesso: il Presidente della Repubblica ha fatto appello a tutti – ha proseguito -, chi oggi pone veti non fa solo un errore politico ma rifiuta l’appello del Presidente della Repubblica che ha escluso per questouna connotazione politica ...

