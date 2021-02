Governo Draghi – Premier non parlamentare e di fama internazionale e la formula dei ministri tecnico-politici: il precedente di Ciampi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Fu il primo Governo in assoluto a essere guidato da un presidente mai eletto in Parlamento. Ma pure il primo dal 1947 ad avere ministri provenienti dal Pci, che da pochissimo si era trasformato nel Pds. All’epoca li chiamavano ancora post comunisti: durarono in carica per dieci ore circa, ma c’è chi dice siano state addirittura ventiquattro. Sono i primati da almanacco collezionati dal Governo di Carlo Azeglio Ciampi. Un precedente che nelle ultime ore è stato ripescato dagli archivi. Nel giorno in cui Mario Draghi ha cominciato le consultazioni con i partiti, l’ombra dell’esecutivo “tecnico-politico” voluto da Oscar Luigi Scalfaro nel 1993 si è allungata sullo sfondo della crisi politica italiana. E non solo perché sui legami tra mr “Whatever it takes” e il presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Fu il primoin assoluto a essere guidato da un presidente mai eletto in Parlamento. Ma pure il primo dal 1947 ad avereprovenienti dal Pci, che da pochissimo si era trasformato nel Pds. All’epoca li chiamavano ancora post comunisti: durarono in carica per dieci ore circa, ma c’è chi dice siano state addirittura ventiquattro. Sono i primati da almanacco collezionati daldi Carlo Azeglio. Unche nelle ultime ore è stato ripescato dagli archivi. Nel giorno in cui Marioha cominciato le consultazioni con i partiti, l’ombra dell’esecutivo “-politico” voluto da Oscar Luigi Scalfaro nel 1993 si è allungata sullo sfondo della crisi politica italiana. E non solo perché sui legami tra mr “Whatever it takes” e il presidente ...

