Governo, Draghi: opportunità ed evoluzione del quadro politico italiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono partite le consultazioni e in un clima di permanente incertezza tra la crisi pandemica ed economica, la figura di Mario Draghi diventa sempre più centrale per trovare una soluzione ed uno sblocco dell’attuale situazione di stallo sia sotto il profilo politico che su quello della stesura del recovery plan per i fondi europei, fondamentali per rilancio del Paese. In attesa di capire se Draghi scioglierà la riserva, diventa interessante analizzare le opportunità e l’evoluzione del quadro politico italiano, qualora dovesse essere lui a prendere le redini dell’esecutivo. Un Governo che avrà il difficile compito, con una ritrovata stabilità politica, di mettere solide fondamentali per la ripartenza all’insegna, ci si auspica, dei ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono partite le consultazioni e in un clima di permanente incertezza tra la crisi pandemica ed economica, la figura di Mariodiventa sempre più centrale per trovare una soluzione ed uno sblocco dell’attuale situazione di stallo sia sotto il profiloche su quello della stesura del recovery plan per i fondi europei, fondamentali per rilancio del Paese. In attesa di capire sescioglierà la riserva, diventa interessante analizzare lee l’del, qualora dovesse essere lui a prendere le redini dell’esecutivo. Unche avrà il difficile compito, con una ritrovata stabilità politica, di mettere solide fondamentali per la ripartenza all’insegna, ci si auspica, dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Governo Draghi, Renzi: "Da IV sostegno incondizionato". Proseguono consultazioni

" Sosterremo il governo Draghi indipendentemente da quanti ministri tecnici e politici ci saranno", ha detto il leader IV augurandosi che "tutte le forze politiche esprimano lo stesso sostegno a ...

Governo: Messina (Intesa Sanpaolo), Mattarella molto saggio nella scelta di Draghi

Roma, 05 feb 16:34 - Il presidente Sergio Mattarella ha fatto una scelta "saggia" dando il mandato per la formazione del nuovo governo a Mario Draghi, la cui reputazione è di grandissimo rilievo. Così l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, rispondendo alle domande degli analisti durante la presentazione ...

Da Zingaretti a Cartabia, ecco il totoministri del governo Draghi Il Sole 24 ORE Draghi, le consultazioni di oggi: gli orari e il calendario

Si parte con i partiti piccoli, da Azione e +Europa a Maie, Cd, Europeisti-Maie, Misto Camera, Nci, Cambiamo. Domani, dalle 11, è la volta delle Autonomie, di LeU, Iv, Fdi, Pd e FI. Si chiude sabato d ...

De Luca: “Servono più controlli, altrimenti prolunghiamo il calvario”

Dai vaccini alla scuola, passando per quello che succede a Roma in Parlamento. Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, fa il punto della situazione durante una sua diretta facebook, a cominci ...

