Governo Draghi | M5s verso il voto su Rousseau Grillo nella delegazione M5s che incontrerà il premier incaricato

Il Movimento 5 Stelle potrebbe aprire il voto sulla piattaforma Rousseau per decidere se sostenere o meno il Governo Draghi. La decisione finale sul sostegno del Movimento 5 Stelle al Governo guidato da Mario Draghi dovrebbe essere presa dopo il tradizionale voto sulla piattaforma Rousseu. L'ipotesi, che circola da giorni, sembra decisamente più concreta dopo le dichiarazioni di Davide Casaleggio. Mario Draghi Movimento 5 Stelle verso il voto su Rousseau per il sostegno al Governo Draghi "Ho incontrato diversi parlamentari e ministri qui a Roma. Qualunque sarà lo scenario politico possibile c'è ampio consenso sul fatto che l'unico modo per avere una coesione ...

