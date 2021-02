Governo Draghi, Leu: “Mai coi sovranisti” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Leu “mai coi sovranisti”, questo il messaggio al premier eletto Draghi. “E’ difficile tenere insieme forze che hanno difeso le scelte del Governo con chi a settimane alterne era per chiudere o aprire e lisciava il pelo al negazionismo. Non firmeremo mai il programma di un Governo in cui ci sia la flat tax”, ha quindi spiegato Federico Fornaro di Leu al termine delle consultazioni con Mario Draghi. “Le scelte programmatiche non sono variabili indipendenti. La base parlamentare deve essere coesa e deve avere un minimo di omogeneità”, ha continuato, aggiungendo: “Nel secondo giro ci aspettiamo” da parte del presidente Draghi “la definizione di un perimetro programmatico e conseguentemente un perimetro politico”. “Credo che nessuna persona onesta non possa non riconoscere che meno male ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Leu “mai coi”, questo il messaggio al premier eletto. “E’ difficile tenere insieme forze che hanno difeso le scelte delcon chi a settimane alterne era per chiudere o aprire e lisciava il pelo al negazionismo. Non firmeremo mai il programma di unin cui ci sia la flat tax”, ha quindi spiegato Federico Fornaro di Leu al termine delle consultazioni con Mario. “Le scelte programmatiche non sono variabili indipendenti. La base parlamentare deve essere coesa e deve avere un minimo di omogeneità”, ha continuato, aggiungendo: “Nel secondo giro ci aspettiamo” da parte del presidente“la definizione di un perimetro programmatico e conseguentemente un perimetro politico”. “Credo che nessuna persona onesta non possa non riconoscere che meno male ...

