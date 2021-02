Governo Draghi, le consultazioni: Berlusconi guida la delegazione di Fi, anche Grillo domani a Montecitorio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo giorno di consultazioni: i big arrivano nella capitale: dopo il fondatore del Movimento sbarca anche Casaleggio. Sul fronte delle consultazioni, oggi è il giorno dei partiti che più si sono spesi per Draghi: Italia viva, Pd e Forza Italia. Nel pomeriggio anche l’incontro del presidente incaricato con l’unico partito che al momento voterà sicuramente no a Draghi: Fratelli d’Italia Leggi su corriere (Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo giorno di: i big arrivano nella capitale: dopo il fondatore del Movimento sbarcaCasaleggio. Sul fronte delle, oggi è il giorno dei partiti che più si sono spesi per: Italia viva, Pd e Forza Italia. Nel pomeriggiol’incontro del presidente incaricato con l’unico partito che al momento voterà sicuramente no a: Fratelli d’Italia

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - ottovanz : RT @guidobodrato: #Mattarella, incaricando #Draghi per il governo, ha chiuso il ciclo dell'antipolitica. Il confronto con 'Draghi politico'… - MarinaBaldisse1 : RT @lauraboldrini: Si può scrivere una nuova pagina. Ora il professor Draghi deve ascoltare le forze politiche e dar vita ad un governo di… -