Governo Draghi, lavori in corso: M5S apre, Lega al bivio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Quale sarà il perimetro entro il quale opererà il nuovo esecutivo? Innanzitutto, bisogna evitare il "rischio ammucchiata", con il Premier incaricato Mario Draghi chiamato a scegliere con chi fare il Governo e su quale programma. Va da sè che sarebbe a dir poco difficile far coesistere anime politiche così diverse, come ad esempio Lega e Movimento Cinque Stelle. Il Quirinale, intanto, segue con attenzione, seppur a debita distanza, l'evoluzione della situazione politica dopo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato l'incarico a Mario Draghi. Allo stato, si registra un moderato ottimismo sulla possibilità di una soluzione della crisi con il Capo dello Stato che ha apprezzato sia il gesto che le parole pronunciate da Giuseppe Conte sull'incarico a Draghi, poco prima dell'inizio ...

