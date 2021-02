Governo Draghi, la diretta: secondo giorno di consultazioni: tocca a Pd e Fi (con Berlusconi). Zaia: “Lega dentro? Salvini sia responsabile” (Di venerdì 5 febbraio 2021) È il giorno del faccia a faccia con quattro gambe della possibile maggioranza e del ritorno sulla scesa di Silvio Berlusconi. Mario Draghi entra nel vivo delle consultazioni per la formazione del ‘Governo del Presidente’ all’indomani dell’apertura del M5s sull’asse Grillo-Conte. Il presidente del Consiglio incaricato incontrerà prima di pranzo le deLegazioni di Leu e di Italia Viva, poi dopo Fratelli d’Italia (alle 15), a Montecitorio arriveranno il Partito Democratico e Forza Italia, con Silvio Berlusconi pronto a giocare la partita in prima persona. Una variabile di peso, in particolare sul tema giustizia, tra i più delicati per i Cinque Stelle. Non a caso durante la notte è tornato a farsi sentire Alessandro Di Battista, ribadendo la sua contrarietà al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) È ildel faccia a faccia con quattro gambe della possibile maggioranza e del ritorno sulla scesa di Silvio. Marioentra nel vivo delleper la formazione del ‘del Presidente’ all’indomani dell’apertura del M5s sull’asse Grillo-Conte. Il presidente del Consiglio incaricato incontrerà prima di pranzo le dezioni di Leu e di Italia Viva, poi dopo Fratelli d’Italia (alle 15), a Montecitorio arriveranno il Partito Democratico e Forza Italia, con Silviopronto a giocare la partita in prima persona. Una variabile di peso, in particolare sul tema giustizia, tra i più delicati per i Cinque Stelle. Non a caso durante la notte è tornato a farsi sentire Alessandro Di Battista, ribadendo la sua contrarietà al ...

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - Etruria72 : ll PD appoggerà il governo Draghi a braccetto con Salvini, Meloni, Renzi e FI? Che cosa li accumuna? I soldi!!! Po… - beppebottero : @laramps Credono che Mario #Draghi voglia seguire le indicazioni del Presidente #Mattarella, che ha parlato di un '… -