Governo Draghi, D'Uva (M5s): "Voto su Rousseau? Strumento che può essere usato, ma Beppe Grillo è già garanzia per tutti noi" (Di venerdì 5 febbraio 2021) "Voto su Rousseau? Uno Strumento che può essere utilizzato, ma va detto che ci sarà Beppe Grillo alle trattative, alle consultazioni con il presidente incarico e questa è già una garanzia per tutti noi, sia dentro alle istituzioni che per gli iscritti al Movimento 5 stelle, così Francesco D'Uva (M5S) in una dichiarazione davanti l'Hotel Nazionale in Piazza Montecitori, alla vigilia delle consultazioni con il premier incaricato, Mario Draghi. Alla domanda se fosse possibile un Governo con la Lega, D'Uva non chiude: "Sappiamo che l'entusiasmo del M5S dello stare fianco a fianco con altre forze politiche non è mai stato nelle nostre corde, ma davanti alla necessità, davanti al voler ...

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - discordoconme : RT @asiottis: Quelli che dettano condizioni a #Draghi non stanno facendo il bene dell'Italia, ma perseguono fini personali e rallentano la… - UnitedPlanetFe1 : @GuidoAnzuoni Interessante dato: gli elettori del PD sono molto più entusiasti del (speriamo) governo Draghi della… -