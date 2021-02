Governo, Draghi alle prese con i veti incrociati. M5s verso il sì, ma il nodo è la Lega (Di venerdì 5 febbraio 2021) I dem convincono il movimento ma non vogliono il Carroccio. Duro anche Salvini: "O noi o i Cinque Stelle". Il via libera di Berlusconi Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) I dem convincono il movimento ma non vogliono il Carroccio. Duro anche Salvini: "O noi o i Cinque Stelle". Il via libera di Berlusconi

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - CarloCalenda : Con il Presidente incaricato #Draghi abbiamo discusso delle priorità per il Paese. Dopo una delle legislature più t… - Claudio44776061 : Draghi per coinvolgere tutti dovrebbe fare un Governo di tecnici e politici: Franceschini ok, Gualtierivice economi… - CarloAmenta1 : Mario Draghi a Chigi - I due sentieri che puo' prendere | Liberi oltre le illusioni. ??@micheleboldrin? spiega cosa… -