Governo | domani vertice big M5S pre- consultazioni con Grillo

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, domani i 'big' del M5S faranno un punto a Montecitorio alle 11, prima di incontrare il premier incaricato Mario Draghi per le consultazioni. Saranno presenti Beppe Grillo, Luigi Di Maio, Riccardo Fraccaro, Alfonso Bonafede, Paola Taverna e Stefano Patuanelli, oltre che il reggente Vito Crimi e i capigruppo M5S di Camera e Senato Davide Crippa e Ettore Licheri. Assente invece Davide Casaleggio, che dovrebbe lasciare Roma domani stesso.

