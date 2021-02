Governo: dal Pd a Forza Italia cresce il sì a Draghi. Covid, l’Oms: “L’Europa si unisca contro le varianti” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo il Partito democratico e Italia Viva, anche Forza Italia dice sì a un esecutivo guidato da Mario Draghi. Per l’ex banchiere centrale la strada si fa meno angusta. Aperture cominciano ad arrivare anche dal Movimento Cinque Stelle e da una parte della Lega. Una spinta la dà anche Giuseppe Conte, che non ci sta a essere considerato “un sabotatore”” o un “ostacolo” al nuovo esecutivo. Oggi 5 febbraio nuovo giro di consultazioni per il presidente del Consiglio incaricato. Sul fronte della pandemia si registra il forte appello dell’Oms alL’Europa: “Siamo preoccupati per le varianti del virus: occorre unità sui vaccini”. Il Colle monitora il tentativo di Draghi Dal Quirinale arrivano segnali di apprezzamento per il primo giro di consultazioni del premier ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo il Partito democratico eViva, anchedice sì a un esecutivo guidato da Mario. Per l’ex banchiere centrale la strada si fa meno angusta. Aperture cominciano ad arrivare anche dal Movimento Cinque Stelle e da una parte della Lega. Una spinta la dà anche Giuseppe Conte, che non ci sta a essere considerato “un sabotatore”” o un “ostacolo” al nuovo esecutivo. Oggi 5 febbraio nuovo giro di consultazioni per il presidente del Consiglio incaricato. Sul fronte della pandemia si registra il forte appello delal: “Siamo preoccupati per ledel virus: occorre unità sui vaccini”. Il Colle monitora il tentativo diDal Quirinale arrivano segnali di apprezzamento per il primo giro di consultazioni del premier ...

