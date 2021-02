(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Simpatico botta e risposta, su Twitter, tra Guidoe ilCalcio. "Comunque, comprareo Ronaldo e pensare di innestarli sul, non mi sembra una grandissima idea, se vuoi vincere il campionato di serie A. Anche perché sta in B ed è pure ultima", 'cinguetta' l'ex parlamentare. Ma ilbiancoazzurro non ci sta, e dal profilo ufficiale risponde a: "Occhio alle sorprese", postando la gif con la scena più nota del film 'Il sorpasso', protagonista Vittorio Gassman che sfreccia sull'autovettura cabrio facendo un goliardico 'ciao' con la mano.incassa e risponde con degli emoticon di scuse e saluti affettuosi: "era solo per prenderne una a caso!! W il!!!".

TV7Benevento : **Governo: Crosetto, 'Draghi come Messi al Pescara', club abruzzese lo punge su Twitter**... - etiamomnes : Peccato. Ho sperato che Crosetto riuscisse a ispirarla diversamente. L'Italia ha bisogno di un centrodestra con pot… - infoitinterno : Governo Draghi, Crosetto: “Io ministro? Ipotesi priva di senso” - emiliablu1 : @MaryMayxoxo @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Lei ha - sempre - sostenuto, da 10 anni, che si doveva andare al #voto… - Antonio05749416 : @GuidoCrosetto Sig. Crosetto ogni giorno che passa perde sempre più punti . Meglio così con Conte o Draghi che port… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Crosetto

...Lollobrigida (non da oggi) guardi con fastidio al ruolo sempre più rilevante acquisito da... Per il Capitano il vero problema è tenere insieme le due anime della Lega, di lotta e di, ...Non vogliamo santificare: anche perch di persone come lui, che considerano la politica ... A Mario Draghi, dunque, che dovrà scegliere le personalità adatte per il suo, non possiamo che ...Al "Maurizio Costanzo Show" tempo fa Giorgia Meloni ha raccontato un aneddoto che la lega allo showman Rosario Fiorello.Ne hanno parlato a “Dietro il Sipario” in compagnia di Alessandro Meluzzi, Igor Pellicciari e Edoardo Sylos Labini (di Vox Italia Tv). Condividi Riuscirà Draghi a trovare una maggioranza in Parlamento ...