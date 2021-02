Governo | Conflavoro “Metta Paese al riparo e indirizzi verso ripresa”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La figura di Mario Draghi è sicuramente garante di esperienza, competenza e professionalità, ma servirà l’unione della politica e delle istituzioni per superare il gravissimo momento di crisi che ilsta affrontando, non potendo una sola figura essere il cardine dell’intera azione del”. Lo afferma il presidente di, Roberto Capobianco. “Abbiamo finora concentrato le nostre richieste sulla necessità di permettere alle attività, specie legate a turismo, cultura e ristorazione, di riaprire in sicurezza visto che i protocolli anti-contagio ci sono e vengono rispettati. Riaprire, ovviamente a ranghi ridotti e con controlli seri degli organi preposti, aiuterà moralmente ed economicamente queste attività che, quantomeno, potranno provare a coprire i costi fissi. Il resto, cioè le perdite certificate ...

