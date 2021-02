Governo: alle 15 consultazioni Fdi, con Meloni i capigruppo Ciriani e Lollobrigida (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Giorgia Meloni è attesa alle 15 per le consultazioni alla Camera con il premier incaricato Mario Draghi. Con la presidente di Fdi, ci saranno i due capigruppo del Parlamento: Luca Ciriani, presidente del senatori e Francesco Lollobrigida, presidente dei deputati di Fratelli d'Italia. Il colloquio durerà fino alle 16. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Giorgiaè attesa15 per lealla Camera con il premier incaricato Mario Draghi. Con la presidente di Fdi, ci saranno i duedel Parlamento: Luca, presidente del senatori e Francesco, presidente dei deputati di Fratelli d'Italia. Il colloquio durerà fino16.

Giorgiolaporta : 7 elettori su 10 del #centrodestra stanno dicendo no al Governo #Draghi. L'unico spiraglio è fargli fare un governo… - repubblica : Cris di governo. 'Meloni: 'Io la fiducia a Draghi non la voto. Subito alle urne' - TNannicini : È un bene che i sindacati abbiano subito dato segnali di apertura al governo #Draghi. Non è possibile la coesione s… - Tony969696 : RT @MediasetTgcom24: Berlusconi non sarà alle consultazioni, colloquio telefonico con Draghi #governodraghi - nicolewerlai : RT @DomaniGiornale: I familiari hanno chiesto al nostro paese e al futuro governo di concedere la cittadinanza italiana a Patrick #Zaki. Qu… -