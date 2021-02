Golf, Saudi International 2021: fine secondo round rinviata a domani per maltempo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il secondo round del Saudi International, terzo torneo dell’European Tour 2021, non si è concluso oggi a causa di un forte temporale, che ha costretto a rimandare tutto alla giornata di domani. In Arabia Saudita sono attualmente in testa Ryan Fox e Stephen Gallacher, terzo posto per l’attuale numero uno del mondo Dustin Johnson. Bene anche gli inglesi Tommy Fleetwood e Justin Rose entrambi settimi. Tra gli azzurri Guido Migliozzi sale dalla trentunesima alla diciannovesima posizione con 135 (68 67, -5), mentre Edoardo Molinari e Francesco Laporta sono solo settantanovesimi; per Nino Bertasio, 116° con 145 (75 70, +5), Lorenzo Gagli, 121° con 146 (71 75, +6), Renato Paratore, 126° con 147 (72 75, +7), e Andrea Pavan, 134° con 153 (74 79, +13) l’esclusione sembra ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ildel, terzo torneo dell’European Tour, non si è concluso oggi a causa di un forte temporale, che ha costretto a rimandare tutto alla giornata di. In Arabiata sono attualmente in testa Ryan Fox e Stephen Gallacher, terzo posto per l’attuale numero uno del mondo Dustin Johnson. Bene anche gli inglesi Tommy Fleetwood e Justin Rose entrambi settimi. Tra gli azzurri Guido Migliozzi sale dalla trentunesima alla diciannovesima posizione con 135 (68 67, -5), mentre Edoardo Molinari e Francesco Laporta sono solo settantanovesimi; per Nino Bertasio, 116° con 145 (75 70, +5), Lorenzo Gagli, 121° con 146 (71 75, +6), Renato Paratore, 126° con 147 (72 75, +7), e Andrea Pavan, 134° con 153 (74 79, +13) l’esclusione sembra ...

sportface2016 : #Golf, #SaudiInternational 2021: fine secondo round rinviata a domani per maltempo - OA_Sport : Golf: Guido Migliozzi 31° e migliore degli italiani nella prima giornata del Saudi International 2021, dove guida D… - CatelliRossella : Saudi International: in campo Johnson e sette azzurri - ANSA Golf - - sportface2016 : Gli azzurri in gara al Saudi International -