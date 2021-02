Gli uomini dello zodiaco che odiano il calcio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il calcio è lo sport più popolare in Italia e nel mondo. Provate a trovare fra i vostri amici, persone che odiano o che non seguono il campionato italiano. Bene, siamo sicuri che forse non riuscirete a trovarli con estrema facilità. Ma siamo sicuri di sbalordirvi se vi diciamo che ci sono una serie di segni, fra gli uomini, che proprio non sopportano questo gioco popolare. Ecco, se siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando, allora dovrete leggere l’articolo che vi proponiamo oggi. Questi sono i segni che riescono ad odiare il calcio, per un motivo o l’altro. Iniziamo. credit: pixabay/Fotorech Ariete L’ariete, sembra strano dirlo, ma odia proprio il gioco del calcio. A questo sport popolare, ama invece il tennis, il basket, il nuovo. Se state organizzando una partita di calcetto a cinque, è meglio ... Leggi su virali.video (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ilè lo sport più popolare in Italia e nel mondo. Provate a trovare fra i vostri amici, persone cheo che non seguono il campionato italiano. Bene, siamo sicuri che forse non riuscirete a trovarli con estrema facilità. Ma siamo sicuri di sbalordirvi se vi diciamo che ci sono una serie di segni, fra gli, che proprio non sopportano questo gioco popolare. Ecco, se siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando, allora dovrete leggere l’articolo che vi proponiamo oggi. Questi sono i segni che riescono ad odiare il, per un motivo o l’altro. Iniziamo. credit: pixabay/Fotorech Ariete L’ariete, sembra strano dirlo, ma odia proprio il gioco del. A questo sport popolare, ama invece il tennis, il basket, il nuovo. Se state organizzando una partita di calcetto a cinque, è meglio ...

istat_it : Autori e vittime di omicidio: nel 2019 omicidi in calo. Crescono quelli in famiglia: vittime soprattutto donne, uo… - diMartedi : #Fornero su #crisidigoverno: 'Sono dei piccoli uomini che hanno un orizzonte limitato e un’intelligenza limita, una… - TizianaFerrario : Il #Papa di nuovo al fianco delle donne.Torna a parlare delle donne vittime di violenza.'Non possiamo guardare dall… - JJM8693 : Seh, ci voleva un cretino su Rai Uno, che fa una musica di merda. David Bowie, se fosse, dove l'hai lasciato? Ma tu… - UnicaRadio : Covid : per gli uomini è più grave che non per le donne LEGGI LA NOTIZIA #altro #salute #covid #donne #geni… -