«Gli ho tirato una zampata mentre era a terra» | le intercettazioni che inguaino i fratelli Bianchi Il gip | «Hanno pestato Willy per ucciderlo»

(Di venerdì 5 febbraio 2021)Monteiro Duarte è morto per le «zampate» – pugni, in dialetto – ripetute, che gli sono state inferteera ainerme. Così si aggrava la posizione deiche dovranno affrontare il processo per omicidio volontario, non più preterintenzionale. Per il Gip di Velletri, Marco e Gabrieleavevano la chiara volontà di uccidere il ragazzo,a morteera ainerme comeconfermato lein carcere degli altri due che quella sera a Colleferro, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Nell’ordinanza il Gip scrive che i testimoni della scenavisto come il ragazzino continuava ad essere picchiato nonostante fosse ...

__idkidc__ : @believeinmusic_ Ieri mentre tornavo dal fruttivendolo che è LETTERALMENTE a dieci passi da casa un coglione mi ha… - Rudi82_ : @PinelliMeo ?????????? noi gli abbiamo fatto canzoni, tirato cancellini mentre si girava e poi tutti tipo 1,2,3, stella.… - GattoniAngelica : @Rinaldi_euro Sta lavorando “ai fianchi” questa nuova Casta di altrimenti italiani ! Ogni volta che mi distolgo dal… - HakulinenMaria : RT @VirgilioZanni: @PaoloBorg Tutti a copiare Trump! Ma se Conte sperava in un assalto al Palazzo dei suoi (?) sostenitori si è sbagliato d… - PaoloBorg : RT @VirgilioZanni: @PaoloBorg Tutti a copiare Trump! Ma se Conte sperava in un assalto al Palazzo dei suoi (?) sostenitori si è sbagliato d… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli tirato

E se Berlusconi con tuttiacciacchi e le divisioni interne alla fine è riuscito a tenere il ... Il leader del Carroccio si è trovato col classico cerino in mano eper la giacchetta ...Intercettazioni sull'omicidio di Willy ' Solo lo so un po' rovinato,soquanto steva per terra da chiglio ' ha dichiarato Pincarelli , in dialetto, al padre. L'uomo, capendo che il figlio ...Consultazioni in corso e molte voci che arrivano dai Palazzi. In queste ore di fibrillazione per le sorti dell'Italia i big arrivano a Roma: ...Trieste, 5 feb - Con il riconoscimento della funzione sociale del controllo di vicinato, con la possibilità di avvalersi, per la formazione, della collaborazione degli istruttori di ...