Gli euroscettici della Lega aprono a Draghi. Ecco cosa succederà (Di venerdì 5 febbraio 2021) Da "questo euro è austerità e altro non è possibile" a "con Draghi è possibile dialogare". Anche il più intransigente esponente italiano dell'antieuropeismo, come il prof. Alberto Bagnai, senatore della Lega, cambia postura dinanzi alla nascita del governo Draghi 1. Un fatto che, se nel brevissimo periodo, ha come conseguenza l'appoggio ormai probabilissimo della Lega tutta all'ex numero uno della Bce, nel medio-lungo periodo apre un interrogativo in chiave di equilibri nella coalizione di destracentro e in chiave di rapporti internazionali che la Lega può veder mutare. Le opposizioni sono, come noto, frastagliate. Forza Italia schierata non è una notizia, visto lo zoccolo liberale e popolare del partito; così come non è una primizia il niet di FdI ...

