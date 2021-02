Giulia Salemi si sbilancia con Pierpaolo | “Sei il mio fidanzato | il mio amore”

(Di venerdì 5 febbraio 2021)Pretelli continua a pensare che fuori dalla casa del GF Vipnon l’avrebbe notato. L’ex velino crede di non piacere esteticamente alla sua compagna e per chiarirsi le idee le ha chiesto delle conferme. La gieffina non si è limitata a tranquillizzare il bel lucano parlando del suo aspetto fisico, ma ha detto chiaramente che lo considera ‘il suo’. Parole importanti, che hanno fatto piacere a Pretelli. “A me piaci in tutto e lo sai. Cosa vuoi che ti dica? Che stai bene in mutande? Smettila di fare il bambino, vergognati dai. Chi sei? Il mio, il mio. Adesso mi sbilancio. Un mese fa ho detto che eri bello, poi che con te ero felice, che mi stavo innamorando e adesso questo. Se mi stondo è ...

Francesco Oppini ospite in collegamento di Casa Chi , ha parlato di Fariba e dell'amicizia trae Tommaso Zorzi : era veramente in crisi da tempo così come sostiene con forza il rampollo milanese? Fariba arrabbiata con Tommaso Zorzi per l'amicizia con: parla Oppini ...Sono rimasti in gioco Luca Marini e Miryea Stabile che Carmelo Abbate,e Cristiano Malgioglio hanno premiato in veste di giuria dello scorso Syntony Test in cui la coppia è andata allo ...Giulia De Lellis gestisce un pagina dedicata ai Prelemi, i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Sul web e sui social impazza la notizia, ...“Scusami, ma non so come te lo devo dire che devi stare tranquillo”, ribatte Giulia mentre gli accarezza il viso. Giulia continua a giustificarsi ma poco dopo sbotta: “Se non ti fidi, cambia aria!”, g ...