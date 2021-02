Giulia De Lellis | scatto sexy in intimo | il buongiorno fa impazzire i fan FOTO

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Non è passato inosservato ildiDe, che sul suo profilo Instagram ha postato unaper augurare una buona giornata ai suoi numerosi followers. La ex di Andrea Iannone haun selfie indavanti ad uno specchio, sfoggiando le sue forme e le sue curve. Pioggia di like e commenti sul fisico da sballo della donna. Il post diDeVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@de103) SportFace.