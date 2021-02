Giornata Nazionale contro il bullismo | domenica il webinar della Lazio Nuoto ‘Sbulloniamoci’

(Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA – Domenica 7 febbraio, dalle 10.00 alle 11.30 la S.S. Lazio Nuoto sarà online con il Webinar di “Sbulloniamoci” in occasione della Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. La campagna, promossa con il contributo della Regione Lazio e con il coordinamento di Talent2Scale, e partita lo scorso gennaio, nasce con l’intento di sensibilizzare, promuovere ed educare i giovani alla cultura del rispetto, della lealtà e dei sani principi sportivi. È proprio per questo motivo che la S.S. Lazio Nuoto ha organizzato per il fine settimana un webinar, che metterà a confronto esperti e rappresentanti della società, per affrontare il tema del bullismo e del cyberbullismo da ogni angolazione: da quello giuridico a quello psicologico passando per lo sport.Il webinar di “Sbulloniamoci” avverrà in diretta tramite piattaforma zoom, accessibile gratuitamente da qualsiasi dispositivo elettronico sulla pagina Facebook della SS. Lazio Nuoto: www.facebook.com/S.S.LazioNuoto. IL PROGRAMMA

zaiapresidente : ??????? Oggi è la Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, problema economico ma anche etico se si considera ch… - Raicomspa : #5febbraio Oggi è l'ottava edizione della Giornata Nazionale di prevenzione dello #sprecoalimentare, per sensibiliz… - atm_informa : Lunedì 8 febbraio è stato proclamato uno sciopero a livello nazionale che avrà conseguenze sul servizio anche a Mil… - GPGualaccini : RT @FoodEconomy_IT: Oggi 5 febbraio è la Giornata nazionale contro lo #sprecoalimentare - laviniamainardi : RT @WWFitalia: Ridurre la perdita di #cibo e lo #spreco è fondamentale per la nostra salute e quella del Pianeta ?? Nella giornata nazionale… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata Nazionale

Stasera alle 20.45 in campo Fiorentina - Inter , anticipo della 21esimadi Serie A . La sfida allo stadio 'Franchi' vedrà il confronto tra due ex ct della, Cesare Prandelli e Antonio Conte , ma con destini diversi in campionato. La Fiorentina di ...Questi i risultati dell'operazione di controlli straordinari in ambito ferroviario denominata "Stazioni Sicure", effettuata nelladi mercoledì 3 febbraio, coordinata a livellodal ...Milano, 5 feb. (Adnkronos) - "In occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, voglio rinnovare l’impegno di Milano in questa sfida fondamentale. Grazie alla Food Policy che abbiamo ...Nuove nevicate in arrivo nel weekend su Alpi e Appennino. SITUAZIONE. La perturbazione che sabato raggiungerà le regioni nordoccidentali dando luogo ad un peggioramento del tempo ...