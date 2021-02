Giornata contro lo spreco alimentare, ecco come usare gli scarti in cucina (Di venerdì 5 febbraio 2021) La lotta allo spreco alimentare passa anche dalle bucce di patate. Per limitare l’enorme quantità di cibo che viene gettato (nel 2011 la Fao aveva calcolato che un terzo degli alimenti prodotti nel mondo finisce nella spazzatura, nel 2016 in Europa si parlava di 88 milioni di tonnellate) servono anche i piccoli gesti, come imparare a riutilizzare in cucina gli scarti che, in modo automatico, butteremmo via. Gambi, torsoli e foglie ammaccate, infatti, possono trasformarsi in vellutate, chips croccanti e brodi fumanti. Serve, naturalmente, un cambio di prospettiva e la voglia di salvare quelle parti di frutta e verdura (meglio se biologiche) che siamo abituati a considerare avanzi. Nella gallery trovate suggerimenti e dritte per sperimentare la cucina con gli scarti, che ... Leggi su wired (Di venerdì 5 febbraio 2021) La lotta allopassa anche dalle bucce di patate. Per limitare l’enorme quantità di cibo che viene gettato (nel 2011 la Fao aveva calcolato che un terzo degli alimenti prodotti nel mondo finisce nella spazzatura, nel 2016 in Europa si parlava di 88 milioni di tonnellate) servono anche i piccoli gesti,imparare a riutilizzare ingliche, in modo automatico, butteremmo via. Gambi, torsoli e foglie ammaccate, infatti, possono trasformarsi in vellutate, chips croccanti e brodi fumanti. Serve, naturalmente, un cambio di prospettiva e la voglia di salvare quelle parti di frutta e verdura (meglio se biologiche) che siamo abituati a considerare avanzi. Nella gallery trovate suggerimenti e dritte per sperimentare lacon gli, che ...

