Giornata contro lo spreco alimentare | Coldiretti Puglia | il decalogo Martina Franca | convegno via web oggi pomeriggio

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da: A contribuire al tagli degli sprechi alimentati è anche il ritorno con l’emergenza Covid della gavetta portata al lavoro per più di 1 consumatore su 2 (53%), magari recuperando gli avanzi della sera prima. E’ quanto emerge dai risultati di un sondaggio condotto sul sito www..it diffusi in occasione dellanazionaleloche si celebra il 5 febbraio. “Più di 1 consumatore su 2, pari al 54% dei cittadini, ha diminuito o annullato gli sprechi alimentari per l’emergenza Coronavirus, con i pugliesi che hanno riscoperto le ricette con gli avanzi di cucina grazie al boom del ‘fai da te casalingo’ a causa delle limitazioni per la spesa, per il lungo lockdown con il relativo limite ...