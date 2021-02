Giornata contro lo spreco alimentare, a Bergamo 698 quintali recuperati dalla Dispensa Sociale (Di venerdì 5 febbraio 2021) In occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare del 5 febbraio, la Dispensa Sociale di Bergamo promuove – insieme ad altre 50 realtà di tutta Italia – il Pride del cibo, ovvero il manifesto per la promozione del diritto al cibo di qualità e alla lotta allo spreco alimentare, attraverso il recupero delle eccedenze alimentari e il loro riutilizzo Sociale. L’iniziativa pubblica si terrà online da cinque piazze italiane, collegate in diretta sulla pagina Facebook di Food Pride (facebook.com/FoodPrideTorino) dalle 12 alle 13. 2020: IN AUMENTO SENSIBILITÀ E RICHIESTE Con i suoi 69.780 chili di derrate alimentari raccolte e ridistribuite nel 2020, la Dispensa Sociale è ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 febbraio 2021) In occasione dellanazionalelodel 5 febbraio, ladipromuove – insieme ad altre 50 realtà di tutta Italia – il Pride del cibo, ovvero il manifesto per la promozione del diritto al cibo di qualità e alla lotta allo, attraverso il recupero delle eccedenze alimentari e il loro riutilizzo. L’iniziativa pubblica si terrà online da cinque piazze italiane, collegate in diretta sulla pagina Facebook di Food Pride (facebook.com/FoodPrideTorino) dalle 12 alle 13. 2020: IN AUMENTO SENSIBILITÀ E RICHIESTE Con i suoi 69.780 chili di derrate alimentari raccolte e ridistribuite nel 2020, laè ...

