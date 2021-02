Giornata contro lo spreco alimentare 2021: l’impatto della pandemia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il 5 febbraio si celebra la Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, ideata e istituita nel 2014 dalla campagna spreco Zero di Last Minute Market. L’edizione 2021 della ricorrenza, che dal 2020 si svolge con il patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente e della Salute, è dedicata in particolare all’evoluzione dei comportamenti e degli stili di vita in rapporto allo spreco alimentare dopo l’irrompere della pandemia di Covid-19. A fotografare nel dettaglio la situazione dello spreco alimentare in Italia è il rapporto per il 2020 di Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability (su rilevazioni Ipsos), il quale mostra ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il 5 febbraio si celebra lanazionale di Prevenzione dello, ideata e istituita nel 2014 dalla campagnaZero di Last Minute Market. L’edizionericorrenza, che dal 2020 si svolge con il patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente eSalute, è dedicata in particolare all’evoluzione dei comportamenti e degli stili di vita in rapporto allodopo l’irromperedi Covid-19. A fotografare nel dettaglio la situazione delloin Italia è il rapporto per il 2020 di Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability (su rilevazioni Ipsos), il quale mostra ...

rtl1025 : ?? Aumentano i pazienti che hanno superato il cancro: in Italia sono circa 3,6 milioni i cittadini vivi dopo diagnos… - Agenzia_Ansa : Aumentano i pazienti che superano il cancro: in Italia sono 3,6 milioni i cittadini vivi dopo la diagnosi di tumore… - LoredanaBerte : Oggi 4 Febbraio è la Giornata mondiale contro il Cancro. È sicuramente un giorno nel quale fermarci a riflettere ma… - cornelliattilio : RT @InformaCibo: ? GIORNATA CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE ? - - Fabio_Presutti : RT @Ambrosetti_: Oggi è la giornata nazionale contro lo #sprecoalimentare. Nel 2020 in Italia sono state sprecate 5,3 milioni di tonnellate… -