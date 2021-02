Giorgia Meloni: "No a Draghi, servono elezioni. Mai al Governo con Pd, M5S e Renzi" (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Abbiamo ribadito a Draghi che Fratelli d’Italia non voterà la fiducia al suo Governo, una scelta che non ha a che fare con un pregiudizio nei suoi confronti, ma l’Italia non è democrazia di Serie B. servono le elezioni”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dopo le consultazioni con il Presidente incaricato Mario Draghi. Meloni ha spiegato: “Fratelli d’Italia non andrà mai al Governo con Cinque stelle Pd e Renzi”. La presidente di Fratelli d’Italia ha anche detto: “Draghi ha detto delle cosecondivisibili sul piano economico; in particolare quando dice che bisogna tornare a una spesa buona. Ma serve discontinuità con passato”. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Abbiamo ribadito ache Fratelli d’Italia non voterà la fiducia al suo, una scelta che non ha a che fare con un pregiudizio nei suoi confronti, ma l’Italia non è democrazia di Serie B.le”. Così la presidente di Fratelli d’Italia,, dopo le consultazioni con il Presidente incaricato Marioha spiegato: “Fratelli d’Italia non andrà mai alcon Cinque stelle Pd e”. La presidente di Fratelli d’Italia ha anche detto: “ha detto delle cosecondivisibili sul piano economico; in particolare quando dice che bisogna tornare a una spesa buona. Ma serve discontinuità con passato”.

