Giorgia Meloni | l’aneddoto su Fiorello | «Facevo la baby sitter a casa sua»

Qualche tempo, nel corso dell'ospitata al Maurizio Costanzo Show, Giorgia Meloni ha ripercorso gli inizi della sua carriera politica. Nello specifico la leader di Fratelli di Italia ha raccontato un aneddoto che la lega allo showman Rosario Fiorello. Giorgia Meloni incredibile aneddoto su Fiorello: «Facevo la baby sitter a casa sua» È stata Ministro per la gioventù nel quarto governo Berlusconi, la più giovane della storia repubblicana, e presidente della Giovane Italia, dopo essere stata presidente di Azione Giovani e Azione Studentesca.

