Gigi Hadid si racconta | il parto in casa senza epidurale e niente tate

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Di nuovo sulle scene. Dopo la pausa maternità, in cui l’abbiamo vista soltanto in qualche post social insieme alla sua bambina, Khai, nata a settembre dall’amore con Zayn Malik,è la protagonista della cover di Vogue America di marzo. E proprio alla rivistala sua nuova vita da mamma, a partire daline dalle nuove priorità., l’amore e la carriera guarda le foto Leggi anche ...

La compagna di Zayn Malik torna a parlare dei presunti ritocchini estetici sul suo volto e rivela qual è il motivo per cui si notano dei cambiamenti nelle sue fotografieSono passati cinque mesi da quandoe e Zayn Malik sono diventati genitori per la prima volta . Di una bambina di cui abbiamo scoperto il nome solo a fine gennaio. Per rivelarlo, la modella ha aggiornato la sua biografia su ...Gigi Hadid. La top è la protagonista della cover di Vogue, la prima dopo la pausa maternità. E in'intervista racconta il parto e la sua nuova vita ...La compagna di Zayn Malik torna a parlare dei presunti ritocchini estetici sul suo volto e rivela qual è il motivo per cui si notano dei cambiamenti nelle sue fotografie ...