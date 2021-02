Gigi Hadid, le prime parole sul parto: «Nella mia fattoria, naturale e senza epidurale» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono passati cinque mesi da quando Gigi Hadid e e Zayn Malik sono diventati genitori per la prima volta. Di una bambina di cui abbiamo scoperto il nome solo a fine gennaio. Per rivelarlo, la modella ha aggiornato la sua biografia su Instagram. Lì, adesso, si legge semplicemente: «Mamma di Khai», un nome che dovrebbe avere origini arabe e tradursi in «prescelta, regale, incoronata». Fino ad oggi le informazioni sulla piccola erano arrivate col contagocce. Ma ora Gigi ha finalmente concesso un’intervista – all’edizione americana di Vogue che le dedica la copertina di marzo – in cui racconta molti dettagli della sua esperienza di neo mamma. Per esempio che ha avuto un parto naturale, nella sua fattoria in Pennsylvania, circondata dalla sua famiglia: oltre a Zayn, la madre Yolanda e la sorella Bella. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono passati cinque mesi da quando Gigi Hadid e e Zayn Malik sono diventati genitori per la prima volta. Di una bambina di cui abbiamo scoperto il nome solo a fine gennaio. Per rivelarlo, la modella ha aggiornato la sua biografia su Instagram. Lì, adesso, si legge semplicemente: «Mamma di Khai», un nome che dovrebbe avere origini arabe e tradursi in «prescelta, regale, incoronata». Fino ad oggi le informazioni sulla piccola erano arrivate col contagocce. Ma ora Gigi ha finalmente concesso un’intervista – all’edizione americana di Vogue che le dedica la copertina di marzo – in cui racconta molti dettagli della sua esperienza di neo mamma. Per esempio che ha avuto un parto naturale, nella sua fattoria in Pennsylvania, circondata dalla sua famiglia: oltre a Zayn, la madre Yolanda e la sorella Bella.

Gigi Hadid ha rivelato di aver partorito nella fattoria di famiglia

Gigi Hadid ha raccontato com'è andato il parto della figlia Khai , rivelando che è stato totalmente naturale e che è avvenuto nella fattoria di famiglia a Bucks County, in Pennsylvania , dove ha ...

Gigi Hadid, le prime parole sul parto: «Nella mia fattoria, naturale e senza epidurale»

A cinque mesi dalla nascita della piccola Khai, avuta da Zayn Malik, la modella ha rivelato i dettagli del suo parto naturale: «Quando tutto è finito ero così esausta che non mi sono accorta che mia f ...

