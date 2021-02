Gianni Sperti principe della tv Italiana: guadagni esorbitanti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Gianni Sperti è uno dei volti principali di Uomini e Donne ed i suoi guadagni non potevano che essere all’altezza del suo personaggio Gianni Sperti (Instagram)Gianni Sperti è un famoso personaggio televisivo ed ex ballerino. Dimostra fin da bambino un’innata passione per la danza, questo lo porterà a cominciare a studiare questa disciplina. Inizialmente il suo stile fu il rock acrobatico, ma all’età di 16 anni decise di passare alla danza moderna e classica. Nel 1995 arriva il suo esordio televisivo. Faceva parte dei corpi di ballo che si esibivano su alcuni programmi in onda su Canale 5. Solo un anno dopo arriva il successo, grazie a Domenica in. Da quell’anno è primo ballerino di questa trasmissione, ruolo che rimarrà suo fino all’arrivo del nuovo ... Leggi su kronic (Di venerdì 5 febbraio 2021)è uno dei volti principali di Uomini e Donne ed i suoinon potevano che essere all’altezza del suo personaggio(Instagram)è un famoso personaggio televisivo ed ex ballerino. Dimostra fin da bambino un’innata passione per la danza, questo lo porterà a cominciare a studiare questa disciplina. Inizialmente il suo stile fu il rock acrobatico, ma all’età di 16 anni decise di passare alla danza moderna e classica. Nel 1995 arriva il suo esordio televisivo. Faceva parte dei corpi di ballo che si esibivano su alcuni programmi in onda su Canale 5. Solo un anno dopo arriva il successo, grazie a Domenica in. Da quell’anno è primo ballerino di questa trasmissione, ruolo che rimarrà suo fino all’arrivo del nuovo ...

