GFVip 6, Pamela Prati si ricandida: “Voglio riprovarci non mi sono divertita abbastanza” (Di venerdì 5 febbraio 2021) La show girl Pamela Prati si ricandida per una nuova edizione del GFVip 6 che dovrebbe iniziare il prossimo autunno Non è ancora finita la quanta edizione del Grande Fratello Vip 5 che si pensa già alla prossima. Ormai manca un mese esatto per la fine di questa stagione a meno che i concorrenti dopo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 5 febbraio 2021) La show girlsiper una nuova edizione del6 che dovrebbe iniziare il prossimo autunno Non è ancora finita la quanta edizione del Grande Fratello Vip 5 che si pensa già alla prossima. Ormai manca un mese esatto per la fine di questa stagione a meno che i concorrenti dopo L'articolo proviene da Leggilo.org.

pamela_cassibba : RT @rainbow20202020: MTR prepara il pomodoro con tanto aglio perché a Dayane piace e poi quando lei dice che si scoccia di truccarsi per st… - pamela_cassibba : RT @xswagmasta: Tommaso: Dayane cosa ne pensi? Dayane: di cosa? Tommaso: Aerei, non aerei, aerei contro Dayane: vorrei tanto che i miei pro… - pamela_cassibba : RT @AndreSannaPau: 'È un momento mio adesso, non mi frega troppo di tutto quello che succede. Se questi fossero i problemi, vorrei soffrire… - pamela_cassibba : RT @jullss___: ?? NOI FANDOM DI TOMMASO VOGLIAMO MANDARE UN AEREO DI SUPPORTO E AMORE PER DAYANE ?? Nei commenti potete suggerire delle frasi… - pamela_cassibba : RT @BlissHoll: La delicatezza che hanno avuto i concorrenti del #GFVIP nei confronti di Dayane è stata sentita anche da noi a casa. ? “Oha… -