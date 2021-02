GF Vip | la dolorosa confessione di Andrea Zelletta sul padre | drammatico retroscena

Antonio98854326 : il grande fratello vip e diventato Un tragico grande dolore cara dayane non ho parole per esprimere la mia tristez… -

Il dolore di Dayane Mello e del GFQuesta sera la puntata del Grande Fratelloè anche l'... Ma tutto il cast è in lutto per laperdita: i ragazzi nella Casa si sono stretti attorno a ......in studio Non sappiamo cosa accadrà esattamente nel corso della puntata di questa sera del GF, ... Sappiamo benissimo che, appena appresa laperdita, la modella brasiliana è stata avvolta ...Ti vogliamo bene, siamo tutti con te!' esclama la mamma di Stefano commossa mentre Dayane, emozionatissima, la ringrazia per la sorpresa dicendo: 'Grazie, grazie per tutto quello che fai per me e per ...Nel corso della sua esperienza al GF Vip, Andrea Zelletta si è lasciato andare ad una dolorosa confessione su suo padre: le sue parole.