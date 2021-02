GF Vip, la contessa De Blanck ha avuto un flirt con il padre della De Grenet: “Era bellissimo” (Di sabato 6 febbraio 2021) La contessa Patrizia De Blanck ha confessato di aver avuto una breve storia in passato con il papà di Samantha De Grenet flirt passati continuano ad emergere e a lasciare di stucco di telespettatori del GF Vip 5. Nella puntata di venerdì 5 febbraio infatti durante l’incontro tra Samantha De Grenet e suo padre Mario è arrivata una bomba dall’ex gieffina Patrizia De Blanck. Quest’ultima ha confessato di aver avuto un flirt proprio con il padre della gieffina quando aveva 20 anni. “Ciao signor Mario, come va?” ha chiesto la contessa De Blanck collegata dallo studio a signor Mario mentre stava abbracciando la figlia Samantha. Il ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 6 febbraio 2021) LaPatrizia Deha confessato di averuna breve storia in passato con il papà di Samantha Depassati continuano ad emergere e a lasciare di stucco di telespettatori del GF Vip 5. Nella puntata di venerdì 5 febbraio infatti durante l’incontro tra Samantha Dee suoMario è arrivata una bomba dall’ex gieffina Patrizia De. Quest’ultima ha confessato di averunproprio con ilgieffina quando aveva 20 anni. “Ciao signor Mario, come va?” ha chiesto laDecollegata dallo studio a signor Mario mentre stava abbracciando la figlia Samantha. Il ...

chanty20596 : @sociotipa @ioandmyworld Io in gf vip party che ho visto prima dell’uscita di Francesco (mi pare il primo della con… - giorgiasalerno6 : RT @mipiaceparlare: Se le regole dovessero valere veramente per tutti nella casa del gf vip, al tempo sarebbero dovuti uscire anche la Cont… - mipiaceparlare : Se le regole dovessero valere veramente per tutti nella casa del gf vip, al tempo sarebbero dovuti uscire anche la… - Marco_Di_Palma : @Foy84 Io penso che pesi la portata del vip, Denis Dosio e Leali erano “deboli” come concorrenti, la contessa ad es… - EsauRita6 : Scivolone? Qui ci vuole la squalifica! O per Leali è valsa solo perchè uomo? Per la stessa parola avete lasciato im… -