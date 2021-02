GF Vip: Guerra Legale tra Alfonso Signorini e Stefano Bettarini! (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo le numerose critiche e insinuazioni di Stefano Bettarini, il quale ancora non ha superato la sua squalifica dal Grande Fratello Vip avvenuta mesi fa, Mediaset e Alfonso Signorini sono passati al contrattacco per vie legali. Scopriamo insieme i dettagli! Da quando è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per una bestemmia, Stefano Bettarini non sta facendo altro che sparlare del reality e di Alfonso Signorini. L’ex marito di Simona Ventura, ha dato il via ad una campagna diffamatoria sui social, senza remore e mezzi termini, ribadendo a più non posso di essere stato vittima di un’ingiustizia. Stefano infatti, sostiene di essere stato eliminato dal gioco per volere di persone esterne al Grande Fratello Vip, preoccupate di alcune rivelazioni che avrebbe potuto ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo le numerose critiche e insinuazioni diBettarini, il quale ancora non ha superato la sua squalifica dal Grande Fratello Vip avvenuta mesi fa, Mediaset esono passati al contrattacco per vie legali. Scopriamo insieme i dettagli! Da quando è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per una bestemmia,Bettarini non sta facendo altro che sparlare del reality e di. L’ex marito di Simona Ventura, ha dato il via ad una campagna diffamatoria sui social, senza remore e mezzi termini, ribadendo a più non posso di essere stato vittima di un’ingiustizia.infatti, sostiene di essere stato eliminato dal gioco per volere di persone esterne al Grande Fratello Vip, preoccupate di alcune rivelazioni che avrebbe potuto ...

