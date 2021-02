GF Vip 5 | anticipazioni diretta di venerdì 5 febbraio

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Andrà in onda dalle 21.30 circa una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Ecco ledell’appuntamento di stasera Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip a partire dalle 21.30 circa su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con gli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Due giorni fa un lutto ha colpito la concorrente e prima finalista del reality Dayane Mello, che ha perso suo fratello Lucas in un incidente stradale la notte tra il 2 e il 3. Sicuramente si parlerà di Dayane e del suo dolore. Ma non solo: anche del rispetto dimostrato dai concorrenti nei suoi confronti, che sono pronti a terminare il gioco e a lasciare alla modella brasiliana la vittoria. E poi nell’appuntamento di stasera ci sarà spazio per il televoto: la scorsa puntata sono finite in nomination Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta. Questa ...